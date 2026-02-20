Омск-Информ
·Спорт

Сибирское дерби: «Авангард» снова сыграет с «Сибирью»

Пока счет их встреч 1:1.

Сегодня «Авангард» сыграет с новосибирской «Сибирью». Они встретятся на льду омской «G-Drive Арены».

Отметим, что команды встречались в регулярном чемпионате этого сезона уже дважды. «Сибирь» одержала победу 16 декабря. Однако 4 января «Авангард» взял реванш.

Сегодняшний матч начнется в 19:30.

Ранее сообщалось, что «Авангард» продлил контракт с новым защитником.

