·Экономика/Бизнес

После резкого подорожания огурцы в Омске неожиданно подешевели

Несмотря на снижение, стоимость остается выше, чем две недели назад.

Судя по данным Омскстата, опубликованным 16 февраля, в Омской области отмечаются колебания цен на продукты.

Так, после нескольких недель непрерывного роста цены на огурцы внезапно пошли вниз. Средняя стоимость килограмма теперь составляет 335,87 рубля, снизившись на 27,4 рубля за неделю. При этом, несмотря на падение, их цена все же остается на три рубля выше уровня двухнедельной давности.

Напомним, ранее Омскстат сообщал, что стоимость огурцов в последнюю неделю января увеличилась на 11,3 %.

