·Общество

В Омске взлетели цены на популярный овощ

За две недели огурцы прибавили в цене 50 рублей.

По данным Омскстата, за последнюю неделю января средняя стоимость свежих огурцов в Омске увеличилась на 6,3 %.

Примечательно, что цены на овощ поднялись с 249,81 руб/кг на 12 января до 299,48 руб/кг на 26 января. За две недели рост составил почти 50 рублей.

Отметим, что с начала текущего года общий прирост цен на огурцы достиг отметки в 42,9 %. Ранее в минсельхозе заявили о падении цен на этот овощ на 5,7 % по России.

