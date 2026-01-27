В минсельхозе зафиксировали падение цен на огурцы и томаты

Россия почти на 90 % обеспечивает себя овощами.

Фото: Freepik.com

В России наблюдается снижение отпускных цен на огурцы и томаты от отечественных производителей. По данным министерства сельского хозяйства, стоимость огурцов за год упала на 5,7 % (до 143,3 руб/кг), а томатов – сразу на 17 % (до 144,3 руб/кг). В рознице цены на помидоры стали ниже на 2,1 %, а стоимость огурцов держится на уровне прошлого года.

В 2025 году Россия вырастила почти 7,6 миллиона тонн овощей. Благодаря этому страна достигла 89,6 % самообеспеченности.

Большую роль в росте урожая сыграло развитие теплиц. В России работает более 340 комплексов площадью порядка 3,3 тыс. га. До 2027 года планируется запустить свыше 30 новых проектов с общей мощностью более 157 тыс. тонн в год. Для стимулирования инвестиций минсельхоз возобновляет льготное кредитование строительства теплиц.