Весной омичей ожидает очередное повышение цен в общественном транспорте

С 1 марта текущего года в Омской области вступят в силу новые тарифы на проезд в пригородных электричках, установленные приказом Региональной энергетической комиссии.

На маршруте ст. Московка – о.п. им. Н.И. Данильченко внутри городской черты Омска проезд без пересадок обойдется пассажирам в 45 рублей за поездку.

Так, на территории Омской области первые 15 километров поездки обойдутся в 45 рублей, а каждый последующий километр – по 3,17 рубля. Дополнительно за проезд в вагоне повышенной комфортности придется заплатить 50 рублей.

В пресс-службе «Омск-пригорода» отметили, что действующие федеральные и региональные льготы для пассажиров останутся в силе. Пассажиры также смогут пользоваться абонементными билетами, которые уменьшают стоимость поездки.