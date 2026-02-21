В Омске в сжатые сроки возведут современный зал единоборств за 158 миллионов

Здание с полным комплектом инвентаря построят рядом с Дворцом молодежи и парком 300-летия Омска.

В Омске объявлен конкурс на проектирование модульного зала единоборств. Новое спортивное сооружение планируется возвести на улице Ватутина рядом с Дворцом молодежи и парком 300-летия Омска.

Заказчиком проекта выступает автономное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки». Власти Омска сейчас ищут подрядную организацию, которая поставит комплект модульного здания, выполнит его монтаж, обустройство территории и прокладку инженерных сетей.

Стартовая стоимость контракта составляет 158,3 млн рублей. Прием заявок продлится до 10 марта, а итоги конкурса подведут 12 марта. Кроме того, объект должен быть введен в эксплуатацию к 15 декабря 2026 года.

Модульный зал единоборств будет собран из сборно-разборных блоков. В одноэтажном здании разместят спортивные залы, мужские и женские раздевалки с душевыми, медкабинет, санитарные узлы, административные помещения и другие необходимые объекты. Все помещения оснастят мебелью и оборудованием. Комплект спортивного инвентаря будет включать гимнастическую стенку, брусья, ковер для самбо, тренировочные манекены, гири, мячи и другие снаряды.

