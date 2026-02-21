В Омске ради масштабной стройки готовятся снести сразу два десятка домов

На месте снесенных зданий в Кировском округе появятся многоэтажки.

Omskinform.ru

В Омске запланирован снос 21 жилого дома, двух недостроенных зданий и одного нежилого помещения в Кировском округе на территории улиц 3‑й и 4‑й Островских. На этом месте будет вестись строительство. Информация об этом была опубликована в четверг, 19 февраля, на официальном сайте мэрии.

Согласно постановлению, минимальная площадь строительства составит 13 тысяч квадратных метров. На этом участке планируется возведение многоэтажных жилых домов, торговых объектов, кафе, автопарковки, спортивных площадок, а также детских садов и школ. Освоение территории рассчитано на 15 лет.

В документе также указано, что контроль за выполнением постановления будет осуществлять первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства администрации города Евгений Фомин.