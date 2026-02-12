Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске собираются снести разваливающийся дом

Здание признали аварийным шесть лет назад.

Мэрия Омска утвердила распоряжение об изъятии квартир и земли в микрорайоне Береговом. Под снос пойдет дом № 7 на улице Школьной. Статус аварийного жилья зданию присвоили еще в 2020 году.

Несмотря на то что крайним сроком расселения значилось 31 декабря 2026 года, власти уже сейчас начинают изымать недвижимость «для муниципальных нужд». После этого дом будут готовить к сносу.

·Общество

В Омске собираются снести разваливающийся дом

Здание признали аварийным шесть лет назад.

Мэрия Омска утвердила распоряжение об изъятии квартир и земли в микрорайоне Береговом. Под снос пойдет дом № 7 на улице Школьной. Статус аварийного жилья зданию присвоили еще в 2020 году.

Несмотря на то что крайним сроком расселения значилось 31 декабря 2026 года, власти уже сейчас начинают изымать недвижимость «для муниципальных нужд». После этого дом будут готовить к сносу.