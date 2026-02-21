Омичи раскупили билеты на концерт популярного белорусского композитора

Последний билет продается почти за 3 тыс. рублей.

В Омске раскупили почти все билеты на концерт белорусского композитора и гитариста Валерия Дидюли (6+). Выступление пройдет 3 марта в 19:00 в концертном зале филармонии.

Судя по информации на сервисе «Яндекс Афиша», в продаже остался всего один билет – на левый балкон в секторе А за 2,8 тыс. рублей. Ранее стоимость самого дорогого билета составляла 4,5 тыс. рублей.