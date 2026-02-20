Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

В Омске билеты на концерт Киркорова достигают 19 тысяч

Народный артист России приедет 31 мая.

Билеты на омский концерт народного артиста России Филиппа Киркорова достигают 19 тысяч рублей. Выступление артиста запланировано на 31 мая на «G-Drive Арене».

При этом организаторы, видимо рассчитывая «сделать кассу» в 12-тысячном дворце, начали продавать билеты на широкой трибуне.

На верхних секторах, с 213-го по 216-й, можно разместиться от 3 до 4,5 тыс. рублей. Нижние сектора, с 111-го по 115-й, обойдутся от 5 до 8,5 тыс. рублей.

Самый дорогой – партер перед сценой, за него придется отдать от 7,5 до 19 тыс. рублей.

·Культура/Афиша

В Омске билеты на концерт Киркорова достигают 19 тысяч

Народный артист России приедет 31 мая.

Билеты на омский концерт народного артиста России Филиппа Киркорова достигают 19 тысяч рублей. Выступление артиста запланировано на 31 мая на «G-Drive Арене».

При этом организаторы, видимо рассчитывая «сделать кассу» в 12-тысячном дворце, начали продавать билеты на широкой трибуне.

На верхних секторах, с 213-го по 216-й, можно разместиться от 3 до 4,5 тыс. рублей. Нижние сектора, с 111-го по 115-й, обойдутся от 5 до 8,5 тыс. рублей.

Самый дорогой – партер перед сценой, за него придется отдать от 7,5 до 19 тыс. рублей.