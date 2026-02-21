В Омской области планируют отремонтировать часть трассы за почти 606 млн рублей

Работы должны завершить к октябрю 2027 года.

t.me/HocenkoVP

Главное управление контрактной системы Омской области объявило о поиске подрядной организации для ремонта участка трассы Омск – Русская Поляна с 128-го по 143-й километр. Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, начальная стоимость контракта составляет почти 606 млн рублей.

Ремонт дороги должен начаться сразу после заключения контракта и завершиться не позднее 15 октября 2027 года. Прием заявок на участие в аукционе продлится до 11 марта, а результаты торгов планируется объявить 16 марта.

После окончания работ нижний слой асфальтобетонного покрытия будет обеспечен гарантией на пять лет, верхний слой – на четыре года, а земляное полотно и основание дороги – на шесть лет. Проект контракта также включает гарантийное обслуживание дорожных знаков, разметки, сигнальных столбиков, барьерных ограждений и светофоров.