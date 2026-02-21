Омск-Информ
·Общество

В Омске готовятся латать дороги: на спецтехнику выделят три миллиона

Мэр города сообщил о закупке новых битумозаливщиков.

В Омске ведется подготовка к предстоящему летнему сезону дорожных работ. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале. По его словам, в ближайшее время для Управления дорожного хозяйства и благоустройства планируется приобрести новые битумозаливщики.

– Это особый вид прицепного оборудования, которое работает в связке с тракторами. Битумозаливщики нужны для распределения горячего битума по поверхности дорог. Таким образом, например, заполняют небольшие повреждения – трещины в верхнем слое асфальтобетонного покрытия, – пояснил градоначальник.

Шелест также уточнил, что на приобретение техники из городского бюджета при поддержке однопартийцев из «Единой России» будет направлено более 3 миллионов рублей.

Напомним, ранее губернатор Омской области поручил профильным службам начать реализацию комплекса мер по предупреждению паводков.

