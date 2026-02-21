Губернатор Омской области дал жесткое поручение подготовиться к паводку

Вчера, 20 февраля, губернатор Омской области Виталий Хоценко на оперативном совещании распорядился приступить к проведению мероприятий по предотвращению паводков.
– Эта зима была очень снежной, нужно готовиться к паводку. Прошу Главное управление МЧС по Омской области, министерство региональной безопасности, глав всех районов, мэрию города уже приступить к противопаводковым мероприятиям. Нужно максимально быть готовыми к любой ситуации, – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Кроме того, Хоценко подчеркнул, что потепление и резкие колебания температуры способствуют интенсивному таянию снега и образованию наледи на крышах, и призвал мэрию Омска, госжилинспекцию и глав районов внимательно контролировать работы по очистке кровель.
– Напоминаю, что своевременная уборка снега и наледи на крышах – это прямая обязанность управляющих компаний и хозяйствующих субъектов, – отметил губернатор.
Напомним, ранее в омском «Водоканале» прошел ежегодный осмотр специальной техники, подготовленной для устранения возможных последствий весеннего паводка.