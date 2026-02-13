В Омске решили проверить технику на случай весеннего паводка

В «Росводоканале» заявили о полной готовности к возможным ЧС в период половодья.

@GigaChat

В среду, 11 февраля, в омском «Водоканале» состоялся ежегодный смотр спецтехники, предназначенной для ликвидации возможных последствий весеннего паводка. Готовность машин и оборудования проверили представители администрации Омска и сотрудники федеральной противопожарной службы.

– Членам комиссии представили как проверенные временем машины, так и новинки автопарка, приобретенные в прошлом году. Сегодня в распоряжении предприятия современная многофункциональная техника, способная эффективно работать в условиях паводка и обеспечивать надежную работу систем водоснабжения и водоотведения, – говорится на сайте регионального «Росводоканала».

В числе представленной техники была передвижная ремонтная мастерская на базе ГАЗон NEXT, которая используется для оперативной доставки аварийно-восстановительных бригад, необходимого инструмента и оборудования малой механизации. Как пояснили в омском «Росводоканале», благодаря высокому дорожному просвету машина способна подъехать вплотную к месту проведения работ, а установленное сварочное оборудование позволяет выполнять ремонт прямо на месте – без привлечения прицепов и дополнительной техники.

В компании также отметили, что ежегодный смотр показал – коммунальное предприятие полностью подготовлено к работе в период весеннего паводка и способно оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации. И специалисты, и техника находятся в полной готовности, чтобы при необходимости своевременно оказать помощь жителям города.

Стоит отметить, что проверка техники к паводковому сезону – лишь одно из мероприятий в составе ежегодного комплекса подготовительных работ, которые проводят накануне весеннего половодья.