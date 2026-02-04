В Омске создают комиссию, чтобы «комиссовать» паводки

Комиссия проследит за ливневками, крышами и готовностью техники к аварийным работам.

С февраля в Кировском округе заработает противопаводковая комиссия, которая будет следить за сохранностью инженерных сооружений и защищать жилые дома и социальные объекты от подтоплений. Об этом сообщили в городской администрации.

Члены комиссии будут контролировать уборку снега и льда с крыш, очистку ливневок, канав, водопропускных труб и дождеприемных колодцев. Также они проверят готовность насосов и специализированной техники для оперативного проведения аварийных работ.

Кроме того, горожанам напоминают о необходимости вовремя вывозить снег и следить за состоянием водосточных труб и ливневок. Владельцы частных домов могут бесплатно получить талоны на вывоз снега, обратившись в кабинет 314 по адресу: улица Профинтерна, 15, и предъявив паспорт с пропиской.

Компании и управляющие организации могут оформить платные талоны в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства на ул. Степная, 73. Подробности о порядке получения талонов можно уточнить по телефонам: (3812) 30-62-12 и 21-67-75.