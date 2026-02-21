Омича с тяжелыми травмами увезли на вертолете после падения с крыши

Мужчина получил серьезные повреждения позвоночника.

Фото: Марина Духанина

Жителя Знаменского района экстренно доставили в одну из омских больниц с помощью санитарной авиации.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области, житель села получил тяжелые травмы позвоночника и ушибы внутренних органов, упав с крыши собственного дома во время очистки снега.

С диагнозом «политравма» мужчина был госпитализирован в местную ЦРБ, однако тяжесть его состояния и характер травм требовали срочной специализированной помощи. Спецборт ТЦМК оперативно перевез пострадавшего в городскую больницу, где ему оказали квалифицированное лечение.

С наступлением оттепели жители частных домов нередко выходят на крыши, чтобы убрать снег и наледь. При этом многие игнорируют базовые правила безопасности, что нередко заканчивается серьезными травмами или трагедиями.

В омском минздраве подчеркнули, что при проведении подобных работ важно соблюдать осторожность, пользоваться специальными средствами и страховкой, а также избегать работы в одиночку – это значительно уменьшает вероятность несчастного случая.