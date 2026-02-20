Омск-Информ
·Происшествия

Омич попал под поезд на вокзале

Состав переехал ему руки и ноги.

Сегодня утром на станции Омск-Пассажирский произошел несчастный случай. Как сообщает транспортная полиция, под маневровый тепловоз угодил мужчина.

По предварительным данным, мужчина нарушил правила безопасности на железной дороге. Он переходил пути в неустановленном для этого месте, не заметив локомотив.

В результате он получил тяжелые травмы ног и рук. Омича на скорой доставили в больницу.

Транспортная полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

