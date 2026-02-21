Пришли деньги: в Омске ускорилось строительство Северного обхода

На объекте задействованы 800 строителей и более 200 единиц техники.

Фото: Сергей Мельников

Вчера, 21 февраля, состоялось очередное заседание областного координационного штаба под руководством губернатора Омской области Виталия Хоценко. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

На заседании рассмотрели вопросы строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов по нацпроектам и госпрограммам. Особое внимание уделили школе на 550 мест в селе Одесском, подчеркнув, что строительство ведется точно по графику.

Не меньший приоритет был отдан строительству Северного обхода Омска. Благодаря опережающему федеральному финансированию темпы работ удалось значительно ускорить: на объекте трудятся около 800 строителей и используется свыше 200 единиц техники.