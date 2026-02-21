Омск-Информ
Образование

На Левобережье Омска начали строительство огромной школы

Завершение чистовой отделки запланировано на 2028 год.

В Кировском округе Омска началось строительство новой школы на 1 550 мест. О старте работ сообщили в телеграм-канале регионального министерства строительства.

– На 2,6 гектара спроектированы учебный корпус, стадион, воркаут-площадки, прогулочная зона на берегу реки и даже огород, – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, сейчас на площадке монтируют каркас будущего пятиэтажного здания. Строители уже приступили к бетонным работам – этот этап займет практически весь год. В июле подрядчик планирует перейти к следующей стадии и начать кирпичную кладку стен.

Завершить черновую отделку рассчитывают к середине 2027 года. После этого стартует заключительный этап – чистовая отделка помещений и оснащение школы оборудованием. Эти работы намечены на период с июля 2027-го по март 2028 года.

Напомним, ранее стало известно, что на окраине Омска за 73 млн рублей капитально отремонтируют школу.

