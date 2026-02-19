На окраине Омска за 73 миллиона рублей капитально отремонтируют школу

Подрядчику предстоит привести в порядок фасад, внутренние помещения и инженерные сети.

Фото: t.me/shelest_sn

В скором времени в школе № 134 в Чкаловском поселке начнутся масштабные ремонтные работы. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

– Подрядчику предстоит обновить фасад и выполнить внутренние работы, включая капитальный ремонт инженерных сетей, состояние которых вызывает серьезные вопросы, – заявил мэр.

Градоначальник также добавил, что на эти цели из городского бюджета выделено свыше 73 миллионов рублей.

