В Омске отремонтируют 70-летнюю школу «как из страшного кино»

На капитальный ремонт выделено 120 млн рублей.

Фото: t.me/shelest_sn

Одна из старейших образовательных организаций города – школа № 86 на улице Магистральной дождалась масштабного обновления. Здание, возведенное в 1957 году, за десятилетия эксплуатации пришло в упадок и остро нуждалось в реконструкции. Теперь на капитальный ремонт исторического объекта выделено 120 миллионов рублей, сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– За свою историю образовательное учреждение выпустило в жизнь много достойных людей, но, глядя на него сегодня, можно подумать, что это скорее декорации к страшному кино, чем школа, – поделился градоначальник.

Конкурсные процедуры по поиску подрядчика уже начаты. Строителям предстоит не просто обновить кабинеты, а фактически полностью преобразить здание. От будущего исполнителя контракта потребуется не только высокий профессионализм, но и бережное отношение к деталям старой постройки.

Это событие станет новой вехой в истории учреждения, открытого еще в середине прошлого столетия как «семилетка» Сталинского района. За время работы школа выпустила немало достойных учеников, и теперь, спустя почти 70 лет после основания, она получит современную образовательную среду, соответствующую актуальным стандартам безопасности и комфорта.

Напомним, что в Омске планируют провести капитальный ремонт здания школы № 63 в Советском округе на улице Энтузиастов. На ремонт будет направлено почти 124 миллиона рублей.