«Шутка» истории: как бывший омский «губернатор» лично допрашивал Колчака перед расстрелом

Константин Попов был видным революционером, от расстрела белым правительством Колчака его уберегло только чудо.

сгенерировано М. Стельмаком с помощью ИИ

В Омском историко-краеведческом музее уже несколько лет живет проект «Биографика», где рассказывают про жизнь и судьбу забытых героев. Очередной такой герой – Константин Андреевич Попов. В 2026 году исполняется 150 лет со дня его рождения.

Личность яркая, харизма исключительная. Его жизненный путь – удивительный, судьба по воле случайных обстоятельств тесно переплетена с некоторыми личностями эпохи революций, Гражданской войны, советского государства. Оттого эти события кажутся невероятными.

О неизвестном широкой публике герое и связанных с ним событиях рассказал кандидат исторических наук, ведущий архивист Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области Максим Стельмак.

Кличка Черный, прозвище – «Партия Но»

Присяжный поверенный, в нынешние времена это адвокат, гласный городской думы – в сегодняшних реалиях это депутат, Константин Попов был одним из наиболее известных и уважаемых омских социал-демократов, меньшевиком. У жандармов он был известен под кличкой Черный, от однопартийцев получил дружеское прозвище «Партия Но». За его плечами несколько арестов, ссылок и один смертный приговор.

В марте 1917 года Попов стал председателем Омского Совета рабочих и военных депутатов. В 1918-м его чуть не расстреляли в белом Омске, а в 1920 году Иркутским политическим центром он был назначен председателем чрезвычайной следственной комиссии, которая вела допрос Верховного правителя России Александра Колчака.

– Попов родился в Омске 17 (29) октября 1876 года в семье чиновника. Не знаю, всех ли братьев и сестер удалось установить. Была старшая сестра Мария, которая родилась в 1870 году, стала учительницей, младше Константина был Владимир. Был и старший брат – Петр. Видимо, он повлиял на Константина больше всего, – отмечает Максим Стельмак.

фото: Исторический архив Омской области

В 1894 году Попов окончил Омскую первую мужскую гимназию, здесь и начался его путь в революцию. С гимназических лет судьба связала Константина Попова с Леонидом Шумиловским, они ровесники. Впоследствии Шумиловский был министром труда во всех омских антибольшевистских правительствах, в том числе и при Колчаке.

После Попов получил юридическое образование в Дерптском (Юрьевском) университете Юрьева (ныне Тарту, Эстония). Здесь он знакомится с Виргилием Шанцером – это профессиональный революционер, большевик. Был неоднократно арестован и отбывал ссылки, одну из них – вместе с Поповым. Они будут вместе работать позже и в омском подполье.

фото: Исторический архив Омской области

Впервые под негласный надзор полиции Попов попадает студентом. Несмотря на это, его принимают на работу в казенную палату в Санкт-Петербурге (организация относилась к министерству финансов). Однако столичное государственное учреждение он недолго радовал своим присутствием, и в 1899 году Попов впервые был арестован и помещен в Петропавловскую крепость.

– Незадолго до ареста он написал знакомому в Омск, что возвращаться домой не намерен – его не устраивает жизнь в провинции. Но более 20 последующих лет Попов будет жить именно в провинции, тогда же он подаст заявление на учительскую должность – хотел преподавать историю для рабочих. Его желание осуществится два десятилетия спустя, – отмечает архивист.

фото: Исторический архив Омской области

После освобождения Константину Попову было запрещено проживать в Санкт-Петербурге и Москве, в итоге он вынужденно уезжает в Харьков, где его берут на работу в службу сборов железной дороги. Параллельно выступает в рабочих кружках, участвует в работе харьковского комитета РСДРП. В ноябре 1900 года его арестовали жандармы, в июне 1901-го отправили в Орлов Вятской губернии на четыре года в ссылку. Однако Попов и там досаждал службе политического сыска, поэтому в 1903 году его отправили на пять лет в Якутскую ссылку. В 1905 году Попов получил свободу по амнистии.

В родной Омск Константин Попов приезжает в августе 1906 года, уже как секретарь подпольного комитета РСДРП. Параллельно служит секретарем в Омской городской думе. В эти годы с ним рядом были Шанцер и Валериан Куйбышев (1893–1935) – самый известный омский деятель революции.

фото: Исторический архив Омской области

Характерный эпизод того периода жизни Попова. В доме по улице Скаковой (угол улиц Масленникова и Куйбышева, ныне здание снесено) 20 ноября 1906 года начинает свою работу городская конференция РСДРП. В небольшой комнате разместились 38 человек. Сексот сообщил властям, что собралась в Омске чуть ли не боевая организация террористов. Была развернута почти воинская операция, однако ни бомб, ни оружия в доме не оказалось.

Всех участников конференции арестовали, сначала они были доставлены в полицейское управление, а после в Омскую областную тюрьму. Суд вынес наимягчайший приговор – месяц заключения, и это благодаря Попову, защищавшему арестованных.

фото: Исторический архив Омской области

В 1907 году Попов едет в Лондон на V съезд РСДРП (предыдущий в 1906 году в Стокгольме он пропустил из-за заболевания тифом). Там он познакомился с Лениным и Троцким. Из-за границы Попов вернулся в Омск и опять был арестован, сослан и в родном городе оказался только в 1910 году.

Вихри враждебные

В 1914-м Константин Попов, как говорилось в начале материала, присяжный поверенный и гласный Омской городской думы, то есть адвокат и депутат.

– У него была семья и трое детей, – рассказывает Максим Стельмак. – Это был обычный спокойный, уравновешенный человек. Был активным, оптимистичным, жизнерадостным. По долгу профессиональному много выступал. Защищал в суде, в том числе и политических.

В январе 1916 года Попов был арестован и обвинен в «пораженчестве», а также в том, что зачитал на одном из вечеров произведение Льва Толстого «Неужели так надо?», которое «по содержанию своему является преступным изданием». За Попова вступились коллеги из числа гласных городской думы. Его отпустили, но усилили надзор.

фото: Исторический архив Омской области

О событиях 1917 года в Петрограде в Омске стало известно далеко не сразу, Октябрьский переворот Попов принял, но считал, что события эти не имеют ничего общего с социальной революцией. Он становится председателем Омского Совета рабочих и военных депутатов, то есть губернатором по сегодняшним временам.

7 июня 1918 года в Омск после кровавых боев на станции Марьяновка вошли силы чехословацкого корпуса. Попова арестовывает контрразведка чехов. От печальной участи его спасло... повторное заболевание тифом. Спустя полгода в ночь с 22 на 23 декабря 1918 года в Омске произошло восстание против адмирала Колчака. Восстание провалилось, а его участников ждала жестокая расправа. Высшая мера – расстрел – ждала и Попова, но бывший «губернатор» болел и находился в тифозном заразном бараке. Идти за тифозником желания ни у кого не было.

Кстати, во время того заключения Попов сидел в одной камере с венгерским интернационалистом Кароем Лигети, этому герою эпохи Гражданской войны был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

Исторический архив Омской области

Иркутский политцентр

Из омской тюрьмы Попова решено было перевести, поезд шел в Забайкалье, и на станции Слюдянка в Иркутской губернии был совершен массовый побег. Константин Попов добрался до Иркутска.

В 1920 году его назначают председателем чрезвычайной следственной комиссии, которая вела допрос адмирала Колчака. По иронии судьбы бывший политический заключенный омской тюрьмы времен «колчаковского правления» лично допрашивал бывшего Верховного правителя белой России.

Решение о расстреле Колчака было принято иркутским военно-революционным комитетом 6 февраля 1920 года. Подписи Попова под постановлением о расстреле адмирала нет. Спустя пять лет, в 1925-м, он редактировал протоколы допроса Колчака, которые были потом изданы.

– Держался как военнопленный командир проигравшей кампанию армии, и с этой точки зрения держался с большим достоинством. Этим он резко отличался от своих министров, с которыми мне приходилось иметь дело в качестве следователя по делу колчаковского правительства, – оценит поведение адмирала Попов.

Из Иркутска Попов снова вернулся в родной Омск, где работал до 1922 года, потом его перевели в Москву по инициативе давнего революционного товарища Валериана Куйбышева. В 1928 году Попов работал в институте красной профессуры, в 1936 году защитил докторскую диссертацию, преподавал. Благополучно пережил годы репрессий.

После тюрем, ссылок, болезней, побега Константин Андреевич плохо ходил и говорил негромким голосом. Студенты отмечали, что курс истории партии читал неформально, с массой примеров из собственной жизни.

Константин Попов умер 5 декабря 1949 года. Его могила находится на Новодевичьем кладбище Москвы.

фото: nd.m-necropol.ru/popov-ka.html

В 1977 году в Омске появилась улица, названная в честь Константина Андреевича Попова. Она располагается в Советском округе.

В нашумевшем фильме «Адмирал» про судьбу Колчака есть персонаж Попова, его играет актер театра «Ленком» Виктор Раков.