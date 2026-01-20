Разрезан и пылится в промзоне: скульптуру Высоцкого в Омске поставят на месте другого памятника

В Воскресенском сквере хотят увековечить память о Владимире Высоцком.

художественная открытка

В свое время невероятно популярный поэт, бард и актер Владимир Высоцкий в одном из своих стихотворений писал с сожалением: «Не поставят мне памятник в сквере», но, как оказалось, он ошибался. Скульптура музыканта появится скоро в самом центре города, в Воскресенском сквере Омска.

Как ранее анонсировал губернатор Виталий Хоценко, монумент выполнит известный омский скульптор Виктор Костенко. Скульптура появится не на пустом месте.

Мало кому известно, что всего каких-то 25 лет назад в этой же локации стоял памятник тоже поэту, венгерскому революционеру Карою Лигети.

Советский комендант Омска

Раньше сквер носил название «сад «Аквариум», известен он был самым большим рестораном и кинотеатром «Гигант» с печальной репутацией. Позже стал называться Молодежным. Внутри него на постаменте в 1980 году был установлен памятник венгерскому революционеру-интернационалисту, поэту Карою Лигети. Однако, в отличие от Высоцкого, он все-таки жил в Омске.

В Россию он попал во время Первой мировой войны в качестве военнопленного, оказался в Омске. Участник Гражданской войны, руководитель венгерской парторганизации при Федерации иностранных групп РСДРП(б), редактор газеты «Форрадалом».

Лигети организовал отряд в Омске и по иронии судьбы в Омск же и попал в плен. До прихода советской власти революционера неформально называли советским комендантом города.

– Карой Лигети выступал против войны, и антивоенная программа большевиков ему была близка, – рассказал главный архивист Исторического архива Омской области Максим Стельмак. – Он организует самый большой интернациональный отряд в Омске, с началом Гражданской войны Лигети оказывается на фронте, весной 1918 года раненым он попадает в плен. Его этапируют в уже «белый» Омск. Сначала его мучают в чехословацкой контрразведке, потом в русской, а в ночь со 2 на 3 июня 1919 года его расстреляли. Надо сказать, что Лигети принимал участие в событиях добровольно. Был очень деятельным. Еще в «белом» Омске его называли советским комендантом города, но это не так. Он был на многих мероприятиях, был узнаваем, поэтому так и решили окружающие.

В 28 лет Лигети казнили белогвардейцы. За день до смерти он написал свое последнее стихотворение – «Завещание», которое передал сокамернику. Тот сохранил и передал его для публикации.

Исторический архив Омской области

Два памятника

Памятник Карою Лигети был создан скульптором Федором Бугаенко и архитектором Виктором Десятовым, между прочим, в двух экземплярах. В советское время Омск был побратимом Пешты – это часть венгерской столицы Будапешта. Одну скульптуру подарили венграм, другая осталась в Омске. Об этом рассказала «Омск-информу» дочь создателя скульптуры Лигети, Татьяна.

Скульптор Бугаенко не был на торжественном открытии памятника, лежал с инфарктом. Зато торжественную и эмоциональную церемонию, с участием венгерской делегации, хорошо запомнила его дочь.

– Папе позировал корреспондент, я не помню его фамилию, только имя – Валерий. Очень фактурный парень, – отметила Татьяна.

Постаменты у монументов, кстати, были разные. Венгерский Лигети стоит на фоне знамени, которое выполнено из розового мрамора.

Второй памятник поэту занял место на постаменте в сквере Молодежный, но простоял чуть больше 20 лет. В 2001 году мемориал был разрушен, а сам сквер вновь переименован. Он стал Воскресенским, как исчезла улица имени революционера.

Восстанавливать не стали

В 2012 году разрезанную и поврежденную скульптуру нашли на территории управления благоустройства Центрального округа. Сейчас он хранится на территории предприятий, которыми руководит известный омский строитель, депутат Заксобрания Валерий Кокорин.

– Сейчас это не памятник, а его фрагмент, – рассказала Татьяна Бугаенко. – Был разговор о его восстановлении, но все упирается в финансы. Восстановить его можно, есть рабочая модель, она отлита в гипсе, есть модель поменьше из нержавейки. Сразу скажу, что чугун варить сложно. Но внутри скульптуры прекрасная, крепкая арматура. Папа все делал очень качественно.

Новость о памятнике Высоцкому в этом же сквере Татьяна приветствовала и раскрыла любопытную деталь.

– У меня папа дружил с Высоцким, познакомились у скульптора Постола (Алексей Постол – скульптор, реставратор, педагог и общественный деятель, профессор. Народный художник Российской Федерации – Прим. ред). Когда Высоцкий умер, папа сделал этюдик: гитара, Высоцкий и лошади. Быстро вылепил из пластилина.

Пока идет подготовка документов и работает скульптор. В Воскресенском сквере при его благоустройстве предусмотрены места под подобного рода арт-объекты. Одна локация – аккурат на месте исчезнувшего монумента Лигети.

– Одно – на месте памятника Лигети, и круглая площадка на пересечении основных аллей, – рассказал архитектор Ефим Фрейдин.

Памятник Высоцкому, который, к слову, никогда даже не выступал в Омске, по ряду сообщений, хотят установить 25 июля, к 46-летию со дня его смерти.

«Омск-информ» внимательно следит за развитием событий и обязательно расскажет продолжение этой истории с установкой памятника барду.