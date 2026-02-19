Омск-Информ
·Общество

Экс-глава департамента культуры возглавил омскую школу искусств

Его представил нынешний директор ведомства Олег Федоренко.

Сегодня, 19 февраля, в омской детской школе искусств № 8 назначили нового директора. Им стал Виктор Демченко. Директор департамента культуры Олег Федоренко представил его коллективу.

Как утонили в мэрии, ранее Виктор Михайлович занимал пост главы администрации Центрального округа Омска, в течение семи лет возглавлял городской департамент культуры, а в последнее время руководил Дворцом культуры и семейного творчества «Светоч».

Также сообщается, что в 2019 году Демченко было присвоено звание заслуженного работника культуры Омской области.

