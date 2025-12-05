Скончалась директор омской школы искусств с многолетним стажем

Галине Урусовой было 62 года.

Фото: vk.com/depcultomsk

Вчера, 4 декабря, на 63-м году жизни ушла из жизни директор Детской школы искусств № 8 Галина Урусова. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Омска.

Галина Викторовна посвятила всю свою жизнь служению музыке. Ее путь начался в 1983 году с окончания музыкального училища имени В. Я. Шебалина, а затем продолжился в Уральской консерватории имени М. П. Мусоргского, которую она успешно окончила в 1990 году, получив специальность «музыковедение».

Свой трудовой путь Галина Урусова начала в детской школе искусств Муромцевского отдела культуры, затем преподавала музыку в общеобразовательной школе. Долгие годы она занимала должность заместителя директора Детской музыкальной школы № 8, которая позднее была преобразована в Детскую школу искусств № 8. В 2006 году Галина Викторовна была назначена директором этого учреждения. В общей сложности Урусова отдала музыке 42 года жизни.

За годы плодотворной деятельности Галина Викторовна неоднократно отмечалась высокими наградами и поощрениями. В числе ее заслуг – почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства культуры Омской области, Омского городского совета, администрации города Омска и департамента культуры.

Церемония прощания с Галиной Викторовной состоится сегодня, 5 декабря, в 14:00 по адресу: ул. Вокзальная, 31а.