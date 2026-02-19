Застряли в аэропорту: омичи не могут улететь на Север

Самолет задержали до вечера.

omskinform.ru

Сегодня, 19 февраля, из Омского аэропорта не смог вовремя вылететь рейс в Сургут. Согласно данным онлайн-табло самолет поднимется в воздух в 20:25 вместо запланированных 16:55. Причина задержки не сообщается.

Кроме того, из Омского аэропорта вовремя не отправились самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск и Новый Уренгой. Задержки составили от 20 минут до 4 часов.

Напомним, что ранее Омск долго не мог покинуть борт, направлявшийся в Сочи. Самолет задержали на 11 часов.