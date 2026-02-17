Популярный рейс из Омска снова парализовало многочасовой задержкой

Самолет поднимется в воздух на 10 часов позже.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 17 февраля, из Омского аэропорта снова не смог вовремя вылететь рейс в Сочи. Согласно данным онлайн-табло, самолет отправится в путь в 18:40 вместо запланированных 8:05.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 15 февраля, утренний борт из Омска в Сочи задержали на весь день. Взлет самолета откладывали несколько раз. В итоге вместо указанных 8:15 утра воздушное судно покинуло Омск около часа ночи.

Также сегодня на 20 минут отложили рейсы в Москву и Астану. О причинах задержек не сообщается.