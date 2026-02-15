Омичи не смогут вовремя улететь на курорт

Рейс в Сочи задержали более чем на 10 часов.

Фото: Freepik.com

Сегодня, 15 февраля, в Омском аэропорту вновь наблюдаются задержки самолетов. Согласно онлайн-табло, вовремя не отправились в рейс четыре воздушных судна. Три из них направлялись в Москву.

Больше всего не повезло пассажирам, отправляющимся в Сочи. Самолет, который должен был вылететь в 8:15 утра, задержали до 19:10. Ожидание продлится почти 11 часов.

Утренние рейсы в Москву отправились в путь с опозданием от сорока минут до полутора часов.