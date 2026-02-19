Минэкономики: Омск привел к успеху сквозной инвестиционный поток

Глава министерства экономического развития Омской области Анна Негодуйко таким образом отреагировала на похвалу президента РФ.

omskinform.ru

В министерстве экономического развития Омской области, отмечая успехи в 2025 году, заявили о сквозном инвестиционном потоке. Сообщение стало креативной реакцией ведомства на похвалу президента Владимира Путина, отметившего успехи региона в инвестиционном рейтинге по качеству жизни.

По словам министра экономического развития Анны Негодуйко, в ушедшем году был создан один из первых в России законов по целям устойчивого развития.

Для притока инвестиций в ведомстве придумали новый термин – сквозной инвестиционный поток, получение земли под проекты.

– Запустили «Сквозной инвестиционный поток» – разобрали процедуру получения земли под масштабные проекты, – отметила Негодуйко. – В перспективе решение можно будет принимать за один день. Совместно с Агентством развития и инвестиций разработали единый инвестстандарт для всех районов, подготовили 72 инвестпредложения.

В минувшем году особая экономическая зона «Авангард» пополнилась тремя резидентами, готовыми вложить в Омскую область 156 млрд рублей. В целом за год в Омской области стало на 2 тысячи предпринимателей больше. Всего в регионе 67,8 тысячи бизнесменов.