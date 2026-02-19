Омск-Информ
«Омск поднялся, смотрю»:  Путин оценил инвестиционные успехи региона

Президент России предложил поощрять субъекты, добившиеся высоких результатов.

На выставке Агентства стратегических инициатив Владимир Путин отметил успехи Омска в инвестиционном рейтинге по качеству жизни.

– Омск поднялся, я смотрю, – приятно удивился лидер государства.

По словам заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина, между регионами присутствует конкуренция. И за внедрение лучших практик субъекты получают места.

– Этот рейтинг показывает, кто лучше внедряет практики по качеству жизни, – пояснил федеральный чиновник президенту.

Владимир Путин ответил, что нужно помогать регионам, разработав систему поощрений.

– Надо просчитать экономический эффект. И помогать добиваться максимально высоких результатов, – заключил президент.

Глава государства в целом отметил успехи регионов в экономике и инфраструктуре.

