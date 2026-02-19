Омск-Информ
·Общество

К вечеру Омск накроет мощными выбросами

Синоптики предупредили о первой степени НМУ.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупреждают, что на Омск и область надвигаются неблагоприятные погодные условия.

По их данным, с 20:00 19 февраля до 8:00 20 февраля в регионе ожидаются условия, при которых загрязняющие вещества в воздухе будут плохо рассеиваться. В связи с этим объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Ранее сообщалось, что в омской реке Шиш нашли опасное содержание марганца.

