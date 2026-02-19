Трое сгорели заживо: в Омске судят водителя за смертельное ДТП

Мужчине грозит 7 лет тюрьмы.

Фото: t.me/prok_omsk

В Омском районном суде началось рассмотрение дела о страшной аварии, унесшей жизни трех человек. Напомним, что трагедия произошла днем 15 августа 2024 года на 33-м километре трассы Омск – Красноярка. По данным следствия, 42-летний водитель Suzuki Grand Vitara выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗ Patriot с прицепом.

Удар был такой силы, что отечественный внедорожник вылетел в кювет, перевернулся и загорелся. На месте погибли 44-летний водитель УАЗа, его супруга и их 21-летний знакомый.

Водитель Suzuki свою вину не признает. Сейчас прокуратура представляет суду доказательства его причастности к гибели людей. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).