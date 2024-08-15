Омск-Информ
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·Происшествия

В Омском районе произошло лобовое столкновение иномарки и отечественного автомобиля.
Сегодня около 13:00 на трассе Омск – Красноярка столкнулись два автомобиля. По предварительным данным полиции, 41-летний водитель Suzuki выехал на полосу встречного движения, врезался в УАЗ, который от удара съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.
На месте происшествия до прибытия медиков скончались 45-летний водитель УАЗа, его 21-летний пассажир, а также 45-летняя пассажирка иномарки. Травмы получили водитель Suzuki и 41-летняя пассажирка УАЗа. Их доставили в больницу.
– На месте происшествия госавтоинспекторы осуществляют регулировочные действия, – сообщили в полиции.
Правоохранители проводят проверку. Контролировать ее будет прокуратура.
·Происшествия

В Омском районе произошло лобовое столкновение иномарки и отечественного автомобиля.
Сегодня около 13:00 на трассе Омск – Красноярка столкнулись два автомобиля. По предварительным данным полиции, 41-летний водитель Suzuki выехал на полосу встречного движения, врезался в УАЗ, который от удара съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.
На месте происшествия до прибытия медиков скончались 45-летний водитель УАЗа, его 21-летний пассажир, а также 45-летняя пассажирка иномарки. Травмы получили водитель Suzuki и 41-летняя пассажирка УАЗа. Их доставили в больницу.
– На месте происшествия госавтоинспекторы осуществляют регулировочные действия, – сообщили в полиции.
Правоохранители проводят проверку. Контролировать ее будет прокуратура.