Омичку обманули на миллион: сирота лишилась квартиры ради чужих долгов

Дело уже передано в суд.

Фото создано при помощи ИИ

Региональная прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летней омички. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Следствие утверждает, что в 2019 году обвиняемая убедила 34-летнюю бывшую воспитанницу детского дома, владеющую квартирой, продать ее под предлогом переезда в другой регион и строительства там дома для совместного проживания.

Потерпевшая перевела своей новой знакомой более 1,3 млн рублей, вырученные от продажи единственной квартиры, после чего деньги были израсходованы обвиняемой на личные нужды, включая погашение кредитов.

Обвиняемая отвергла свою причастность к преступлению, заявив, что не получала денежные средства.

Прокуратура передала уголовное дело в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения по существу. По статье, по которой проходит обвиняемая, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

