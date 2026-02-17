Омичка поверила звонку «из налоговой» и потеряла больше миллиона рублей

Телефонные аферисты заставили 24-летнюю фельдшерку перевести все сбережения на «единый счет».

omskinform.ru

В Омске 24-летняя фельдшер стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками налоговой службы и Центробанка.

По словам омички, ей сначала позвонил мужчина и сообщил о якобы выявленных сомнительных операциях по ее счету за первый квартал 2025 года. Под предлогом записи на прием он попросил назвать код из СМС, что женщина и сделала. Вскоре она получила уведомление о входе в личный кабинет и скачивании персональных данных.

Потом с ней связался другой мужчина, «специалист Центрального банка», и убедил, что для сохранности денег нужно закрыть все действующие счета и открыть один «единый».

Следуя инструкциям мошенников, потерпевшая в течение нескольких дней сняла 1 324 000 рублей и перевела их на указанный «единый» счет. Лишь после разговора с отцом она поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в полицию.

По материалам проверки следователь отдела полиции № 10 УМВД России по Омску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, что ранее омскую пенсионерку напугали террористами и увели у женщины почти 4 миллиона.