Вдруг запишут в террористы: пожилая омичка перевела мошенникам миллионы

В дежурные части Управления МВД России по Омской области за минувшие сутки поступило 12 заявлений о совершенных в отношении граждан дистанционных хищениях. В результате киберобмана жители региона потеряли 4 млн 557 тыс. рублей.
– Львиная доля – 3 млн 800 тыс. рублей – это сумма, которую передала курьеру 85-летняя жительница Октябрьского округа. Мошенники запугали пожилую омичку привлечением к уголовной ответственности за финансирование запрещенных в России организаций, но, чтобы отвести подозрения, предложили задекларировать имеющиеся сбережения, – пояснили в УМВД схему.
Мошенники обещали деньги вернуть, пенсионерка ждала две недели, потом обратилась в полицию.
– Омская полиция рекомендует уделить время своим пожилым родственникам, знакомым и соседям, расскажите им, что мошенники могут представляться кем угодно: пенсионным фондом, работниками сферы ЖКХ и здравоохранения, сотрудниками полиции, ФСБ, прокуратуры – и будут очень убедительны в разговоре, – еще раз напоминают в полиции.
Возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают всех участников криминальной цепочки.