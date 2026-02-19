Омск-Информ
·Происшествия

Бастрыкин взял под личный контроль уголовное дело о нападении на омского врача

Омич в День влюбленных напал на фельдшера скорой и ранил его ножом.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения 39-летнего омича на фельдшера скорой помощи.

Напомним, что, по данным УМВД России по Омской области, мужчина вызвал скорую для своей матери, но она отказалась ехать в больницу. Тогда он схватил нож и, угрожая врачу, потребовал госпитализации, нанеся 36-летнему медработнику резаные раны на двух пальцах левой руки. Врач нажала кнопку экстренного вызова, и прибывшие росгвардейцы задержали омича с признаками опьянения и доставили в отдел полиции.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить информацию о выявленных на этапе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его итогах.

Контроль за исполнением поручения взял центральный аппарат ведомства.

