Омская школа «под прицелом»: треть учеников не справилась с программой

Более 30 % учеников получили двойки.

omskinform.ru

Министерство Омской области вынесло предостережение «Славянской школе в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия». Школа расположена в Центральном округе Омска. Об этом сообщает портал «СуперОмск».

Проверка показала, что не менее 30 % учеников получили двойки по двум и более предметам. Из-за этого школа попала в список учреждений с низкими образовательными результатами.

В предостережении отмечается, что школа по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 54а, не обеспечила должного качества обучения и не достигла планируемых результатов освоения программы среднего общего образования.

По итогам 2025 года в учреждении выявили не менее 30 % учеников, которые не справились минимум с двумя предметами, а также с одной и той же оценочной процедурой в 2024 и 2025 годах.