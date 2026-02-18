Министр озвучил новую статистику по нехватке учителей в Омске

Цифра внезапно уменьшилась.

Министр образования Омской области Ольга Степанова озвучила данные о нехватке учителей. По ее словам, в школах региона не занято всего 57 вакансий.

– По данным регионального ведомственного мониторинга в Омской области заявлено 57 вакансий по должности «учитель». Из них в районах Омской области – 20 вакансий; в городе Омске – 27 вакансий; в подведомственных общеобразовательных организациях – 10 вакансий, – заявила Степанова.

Министр отметила, что решить эту проблему поможет решить целевое обучение. Власти планируют привлекать по 130 целевиков в год. Количество абитуриентов, поступивших на целевые места педагогического профиля, уже выросло на 15 %.

Ранее департамент образования сообщал, что только в школах Омска не хватает 481 учителя. Причем наибольший дефицит наблюдается среди преподавателей математики.