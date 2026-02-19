Омские фермеры готовятся к масштабному пополнению земельного банка

Аукционы стартуют в марте.

Вчера, 18 февраля, в Министерстве имущественных отношений Омской области сообщили о выделении аграриям новых земельных участков. Их можно использовать для растениеводства, заготовки кормов, организации пастбищ, выращивания зерновых и других культур, а также для животноводства.

– Состав планируемых для предоставления участков пополнится землями в Черлакском, Таврическом, Павлоградском, Одесском, Нововаршавском, Муромцевском и Азовском районах. Площадь участков варьируется от 1,8 до 1005 гектаров, – отметили в министерстве.

По данным ведомства, фермеры смогут арендовать участки через аукционы, которые начнутся в марте. Подготовкой и проведением торгов займется Земельный фонд Омской области, созданный по поручению губернатора Виталия Хоценко.

Сельхозугодья можно будет использовать для всех основных видов сельскохозяйственной деятельности, включая производство, хранение и переработку продукции. Аренда земель предоставляется сроком до 10 лет.