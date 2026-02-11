Риск сорняков и маленького урожая: омские поля засеяли непроверенными семенами

Аграриям посоветовали больше не допускать таких нарушений.

Фото: Freepik

Семь хозяйствующих субъектов в Омской области засеяли поля семенами без документов. Как сообщает Россельхознадзор, речь идет о 557 тоннах пшеницы, ячменя и овса.

Например, индивидуальный предприниматель и глава крестьянского фермерского хозяйства Попиченко В. Н. (Нижнеомский район) засеял 420 тонн непроверенного овса. А ИП Глава КФХ Богачик С. В. (Саргатский район) – 35 тонн ячменя.

В итоге неизвестен ни сорт зерна, ни его качество. Это чревато попаданием на поля сорняков, опасных для урожая. Высок риск и того, что семена просто не прорастут.

Аграриям направили десять предписаний о недопустимости таких нарушений.