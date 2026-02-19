Прямые рейсы из Омска во Вьетнам продлили из-за бешеного спроса

Камрань остается любимым курортом омичей.

Фото создано при помощи ИИ

В Омске продлили прямые чартеры во Вьетнам. По информации Омского аэропорта, курортный район Камрань в провинции Кханьхоа по-прежнему остается одним из самых популярных направлений среди жителей города.

С ноября прошлого года более пяти тысяч омичей уже воспользовались возможностью отдохнуть на пляжах Вьетнама. Туристов привлекает сочетание удобного отдыха, чистого моря и пляжей, вкусной национальной кухни, свежих морепродуктов и экзотических фруктов, а также дружелюбие и гостеприимство местных жителей.

Рейсы выполняются авиакомпанией Azur Air на самолетах Boeing 767-300 с полной загрузкой. В зимнем расписании запланированы вылеты 19 и 25 февраля, а также 3, 8, 15, 20 и 27 марта.

Напомним, что ранее представитель туристической компании «Мистер Фогг» сообщила «Омск‑информу», что к началу февраля омичи раскупили 90 % весенних путевок во Вьетнам.