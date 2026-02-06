Вьетнам дешевле санатория: омичи раскупили 90 % путевок на весну

Заграничный отдых оказался выгоднее поездок по России, несмотря на рост цен и дефицит рейсов.

Фото создано при помощи ИИ

Весна еще только приближается, но омичи уже начинают активно задумываться об отпуске. После затяжной зимы все больше жителей региона ищут возможность вырваться из холодов – к солнцу, теплому морю и фруктам. Именно в этот период традиционно растет интерес к путешествиям.

Как рассказала «Омск-информу» представитель туристической компании «Мистер Фогг» Елена Кашленко, на фоне высокого спроса в этом году раннее бронирование началось заметно раньше обычного.

– По раннему бронированию омичи в этом году купили путевок значительно больше, чем раньше. Продажи стартовали уже в сентябре, а в октябре – ноябре спрос достиг пика. В итоге все рейсы, которые летят весной из Омска в теплые страны, уже заполнены на 80–90 %, – отметила эксперт.

Фото: Freepik.com

По словам Кашленко, раннее бронирование позволяет внести предоплату около 20 % и оплачивать тур постепенно – вплоть до двух недель до вылета. Такой подход дает возможность выбрать более качественный отдых без резкой финансовой нагрузки.

На этом фоне рассчитывать на привычные «горящие» туры нынешней весной не приходится. По словам Кашленко, такие предложения появляются лишь по направлениям с минимальным спросом.

– «Горит» то, что не купили. Весной не могут «гореть» Вьетнам и Таиланд, потому что это фактически единственные направления с теплым морем, большим выбором фруктов и стабильной погодой. «Горящие» путевки есть в Сочи и на курортах Черного моря – их продают от 30 тысяч рублей на человека. Но в марте там делать нечего: море холодное и некупательное, – подчеркнула она.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Дополнительно ситуацию осложняет ограниченное количество рейсов из Омска. Всего несколько самолетов в «челночном» режиме доставляют туристов на курорты, поэтому свободных мест практически не остается. В турагентствах советуют либо приобретать оставшиеся предложения, либо ориентироваться на более поздние даты.

– Существенного снижения цен на весну уже не будет. Сейчас нужно покупать то, что есть, либо выбирать периоды, по которым только начинается раннее бронирование, например май, – отмечает Елена Кашленко.

Фото создано при помощи ИИ

Высокий спрос отражается и на стоимости поездок в праздничные даты. Так, туры с вылетом из Омска к 23 февраля и 8 марта сегодня стоят от 100 тыс. рублей на человека, а свободных мест в самолетах практически не осталось. Более доступные варианты можно найти при вылете из Новосибирска или Астаны – в этом случае цены начинаются от 70 тыс. рублей на человека за 10–12 дней отдыха.

При этом, как отмечает эксперт, отдых за границей зачастую оказывается выгоднее поездок по России.

– Если сравнивать любой санаторий – в Омской области, Новосибирской, Кисловодске, Ессентуках или даже Сочи, то отдых «под ключ» там обходится значительно дороже, чем аналогичный формат в странах с доступными ценами. Очень часто сравнение получается не в пользу России, а в пользу того же Вьетнама, – пояснила Кашленко.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Говоря о предпочтениях омичей, представитель туротрасли отметила, что весной уверенно лидирует Вьетнам.

– На весну Вьетнам можно смело ставить на первое место. Его догоняет Таиланд. На третьей позиции – остров Хайнань в Китае, который активнее включается с конца марта. Далее идут Египет и Объединенные Арабские Эмираты, – рассказала эксперт.

Вместе с тем, по словам Кашленко, ситуация с поездками в ОАЭ в этом году складывается неоднозначная. Периоды активного спроса сменяются спадом из-за беспокойства туристов, связанного с политической обстановкой. В новостях периодически появляется информация о возможных рисках, в том числе связанных с полетами и маршрутами отдельных авиакомпаний, что вызывает у части клиентов сомнения при выборе направления.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Одновременно с этим, как отмечают в турагентствах, меняется и сам портрет туриста. Сегодня все чаще приходят клиенты с четко сформулированными и детальными запросами.

– Появились запросы про мягкость подушек. «Есть ли список подушек на ресепшене?», «А какие там матрасы? Такие, как в Азии, жесткие-жесткие? Или там разная степень мягкости матрасов?», – привела примеры эксперт.

Кроме того, туристы все чаще настаивают на конкретных параметрах номеров. Дополнительное место для ребенка, по их словам, должно быть полноценным, а не раскладушкой, а заявленный вид на море – прямым, без «полувидов» или «возможного вида». По словам Елены Кашленко, омичи уже сталкивались с подобными нюансами и научились четко проговаривать свои ожидания.