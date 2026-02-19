Сахар против страсти: врач раскрыл омичам «запрещенное» меню перед сексом

Сладости и жирная пища могут нарушать кровоток и снижать сексуальную активность.

Эксперт в области урологии и андрологии из Индии Нил Пател рассказал, какие продукты лучше не употреблять перед интимной близостью. Его слова приводит Unilad.

По словам специалиста, перед сексом стоит отказаться от сладкой и жирной пищи, а также от продуктов с переработанными углеводами. Не рекомендуется и алкоголь – он негативно влияет на сексуальную активность.

Пател также подчеркнул, что сладости, включая газированные напитки, десерты и сухие завтраки, могут ухудшать состояние сосудов, повышая уровень сахара и триглицеридов в крови. Схожий эффект оказывают продукты с высоким содержанием насыщенных жиров - жирное мясо, молочные изделия и выпечка. Они способствуют росту «плохого» холестерина и нарушают кровоток, что может сказаться на качестве интимной жизни.

Напомним, ранее доктор медицинских наук Алексей Данилов рассказал, что вопреки распространенному мнению интимная близость может облегчать головную боль и работать как естественное обезболивающее.