Врач развеял популярный миф о сексе

Доктор медицинских наук Алексей Данилов рассказал, что, несмотря на стереотипы, интимная близость может стать эффективным лекарством от головной боли.
Ссылаясь на исследование немецких ученых, эксперт отметил, что в 42 % случаев секс способен ослабить или полностью купировать приступ мигрени. Однако универсального рецепта не существует: у 52 % пациентов физическая активность, напротив, провоцирует или усиливает боли.
– Часто мигрень использовалась как уклонение от выполнения супружеских обязанностей. Но вот немцы провели исследование. Оказалось, что действительно в 52 % случаев занятие сексом усугубляет, провоцирует приступ. Но в 42 % случаев мигрень или ослабляется, или проходит, – рассказал Данилов в подкасте «Накопились токсины».
Специалист объясняет такую двойственность «гормональной подоплекой» заболевания. В зависимости от индивидуального гормонального фона, близость может как запустить механизм боли, так и сработать как естественное обезболивающее.