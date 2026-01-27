Омск-Информ
·Общество

Врач развеял популярный миф о сексе

По словам эксперта, близость может купировать приступ мигрени.

Доктор медицинских наук Алексей Данилов рассказал, что, несмотря на стереотипы, интимная близость может стать эффективным лекарством от головной боли.

Ссылаясь на исследование немецких ученых, эксперт отметил, что в 42 % случаев секс способен ослабить или полностью купировать приступ мигрени. Однако универсального рецепта не существует: у 52 % пациентов физическая активность, напротив, провоцирует или усиливает боли.

– Часто мигрень использовалась как уклонение от выполнения супружеских обязанностей. Но вот немцы провели исследование. Оказалось, что действительно в 52 % случаев занятие сексом усугубляет, провоцирует приступ. Но в 42 % случаев мигрень или ослабляется, или проходит, – рассказал Данилов в подкасте «Накопились токсины».

Специалист объясняет такую двойственность «гормональной подоплекой» заболевания. В зависимости от индивидуального гормонального фона, близость может как запустить механизм боли, так и сработать как естественное обезболивающее.

