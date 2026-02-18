Омск-Информ
·Происшествия

Выяснились подробности жесткого столкновения в центре Омска

На месте работают сотрудники ДПС.

Сегодня, 17 февраля, в Омске на перекрестке улиц 3-я Северная и Герцена случилась авария. Кадрами последствий происшествия омичи поделились в соцсетях.

Как уточнили «Омск-информу» в пресс-службе полиции, ДТП произошло днем возле дома по адресу Герцена, 66. Столкнулись автомобили «Хонда» и «Ниссан». Как видно на фотографии, больше всего пострадал капот и передний бампер «Ниссана».

– На данный момент за медицинской помощью участники ДТП не обращались. Экипаж дорожно-патрульной службы работает на месте происшествия, устанавливает все обстоятельства случившегося, – сообщили в полиции.

Напомним, что вчера на трассе в Таврическом районе Омской области случилось смертельное ДТП с участием фуры.

