Куски по всей дороге: омич вылетел под фуру на трассе и погиб

Мужчина не справился с управлением.

Фото: vk.com/55mvd

Сегодня на трассе в Таврическом районе Омской области случилось ДТП. Это произошло около 12:30 на 74-м километре дороги Омск – Русская Поляна

По данным полиции, 39-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2110 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз Freightliner. Водитель ВАЗа погиб.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются полицейские. За делом также следит прокуратура.