В Омске вынесли приговор строителям из Ярославля за хищение 16 млн рублей

Фигуранты обманули заказчика насчет стоимости огнезащитной краски.

Фото создано при помощи ИИ

Октябрьский районный суд Омска признал виновными начальника участка и заместителя директора строительной компании из Ярославля в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что с июня 2023 по февраль 2024 года во время ремонта производственного корпуса омского завода фигуранты решили «сэкономить» на безопасности. Они заменили дорогую огнезащитную краску для металлоконструкций на более дешевый аналог. При этом в отчетных документах указали завышенную стоимость материалов. Таким образом им удалось похитить свыше 16 млн рублей.

Фигуранты признали вину частично и возместили 4,9 млн рублей в счет ущерба. Суд назначил начальнику участка наказание в виде 3 лет 6 месяцев, а заместителю директора строительной организации – 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии общего режима.

Осужденных взяли под стражу прямо в зале суда. Также на их имущество стоимостью 13 млн рублей наложен арест для полного возмещения ущерба.