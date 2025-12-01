Золотая краска: стройфирма из Ярославля обманула омский завод на 16 миллионов

Сотрудников компании будут судить за мошенничество.

omskinform.ru

Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении 16 млн рублей при ремонте на омском предприятии. Начальника участка и заместителя директора стройфирмы из Ярославля обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, преступление произошло в период с июня 2023 года по февраль 2024 года. Сотрудники стройфирмы ремонтировали производственный корпус завода и обманули заказчика насчет стоимости огнезащитной краски для обработки металлоконструкций.

Отметим, что вину мужчины признали лишь частично. Они возместили заводу только 2,3 млн рублей.

За мошенничество строителям грозит до 10 лет лишения свободы. Также у них арестовали имущество на 13 млн рублей.