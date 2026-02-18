«Это уже все, край»: что стоит за ипотечными «рекордами» в Омске

Большинство омичей берут кредиты на жилье из-за отсутствия альтернатив.

Фото: vk.com/dagomsk

В декабре прошлого года омичи установили рекорд по количеству оформленных ипотек. Как сообщали в Росреестре, за месяц зарегистрировали 2011 сделок, из которых 1606 прошли в ускоренном порядке.

Несмотря на рекордные показатели, эксперты предупреждают: ипотечный бум не означает улучшения условий на рынке жилья. Известный экономист Сергей Евсенко в разговоре с «Омск-информом» подчеркнул, что ипотека для большинства жителей – это вынужденная мера, продиктованная отсутствием альтернатив.

По словам эксперта, рассуждения о «благоприятном времени» для покупки жилья не имеют практического смысла. Люди берут ипотеку не потому, что условия кажутся удачными или «легкими», а потому, что им необходимо где-то жить. Реального выбора у многих просто нет. Возможность временно пожить у родственников или знакомых помогает снизить долговую нагрузку, но при отсутствии такой поддержки человек вынужден идти в банк – независимо от ставок и условий.

– Если другого варианта нет, то берут ипотеку. А какая она – тяжелая, легкая –особо выбора нет. Есть еще менталитет. У нас же нет цивилизованного рынка съемного жилья. Если бы он был, наверное, в ипотеку бы никто и не подумал лезть. А ипотека – это вынужденная мера. И, мягко говоря, очень ответственная и жесткая для того, кто ее берет. Если уж люди решились на это дело, то это уже все, край, – отметил Евсенко.

Разделение ипотеки на льготную и нельготную, по его мнению, носит второстепенный характер. Программы выглядят действительно привлекательными, но доступны далеко не всем. При этом жилищный вопрос никуда не исчезает, и необходимость где-то жить остается ключевым фактором для большинства семей. В этом контексте обсуждение будущих ставок по ипотеке становится важным, однако, по словам эксперта, предпосылок к их снижению в 2026 году нет.

– Точно нет никаких предпосылок. В общем-то, это все в русле общего роста инфляции. Поэтому ипотека не может быть прям совсем дешевая. Или ее простят, как амнистию. Нет, этого не произойдет. Банкиры на этом живут. Так что ничего тут такого сложного с точки зрения понимания логики нет, – пояснил экономист.

Сергей Евсенко отдельно остановился на допустимой нагрузке на семейный бюджет. По его оценке, ипотека практически не ощущается, если ежемесячные платежи составляют около 10 % дохода.

– Это нормально, то есть даже можно не заметить. А в районе 25 – это уже чувствительно. То есть если 25 % от твоего личного бюджета, то уже тяжело. Дальше же семья погружается в нищету: недопиваем, недоедаем, – заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что при наличии других кредитов семья оказывается в зоне риска, а любые внешние потрясения – потеря работы или проблемы со здоровьем – могут иметь критические последствия. Именно поэтому ключевыми условиями относительно «легкой» ипотеки он назвал крепкое здоровье и стабильную, высокооплачиваемую работу. При этом, по его мнению, далеко не все способы вложения в жилье приносят выгоду, а инвестиции в покупку квартир под сдачу он оценивает скептически.

– Сдавать тоже не вариант, потому что съемщики, как правило, относятся к съемному жилью плохо, и ремонт потом стоит дороже, чем, собственно говоря, сдача этой квартиры, – отметил Евсенко.

Ипотека сегодня, скорее, отражает отсутствие выбора на жилищном рынке. Пока аренда не станет цивилизованной, большинство россиян будут брать ипотеку, несмотря на ее тяжесть, риски и последствия, растянутые на десятилетия.